AC Mailand, Zlatan Ibrahimovic erzielt 500. Tor für einen Klub

Im Alter von 39 Jahren zeigt der Schwede derzeit Woche für Woche seine Qualitäten als Stürmer und hat nun einen besonderen Meilenstein erreicht: Gegen den FC Crotone erzielte er am Sonntag sein 500. Klub-Tor.

Ibrahimovic erzielte die meisten Treffer für PSG

Für alle acht Klubs, für die "Ibrakadabra" gespielt hat, hat er auch getroffen - und zwar in folgender Häufigkeit:

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass noch einige Treffer hinzukommen könnten. In nur 11 Partien in der Serie A hat Ibrahimovic in dieser Saison schon 14 Treffer erzielt.