2. Bundesliga: Karlsruher SC verblüfft gegen Jahn Regenburg mit Eckball-Idee

Der Karlsruher SC hat in der 2. Bundesliga im Spiel gegen Jahn Regensburg ( JETZT im LIVETICKER ) mit einer ungewöhnlichen Eckball-Variante für Aufsehen gesorgt.

Als der KSC in der 15. Minute eine Ecke zugesprochen bekam, platzierten sich gleich sechs Spieler an jener Seite des Strafraums, von welcher die Ecke ausgeführt wurde. Gleichzeitig mit dem Anlauf des Eckballschützen starteten diese Spieler dann alle in Richtung des Elfmeterpunkts durch.