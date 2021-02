Golfprofi Kaymer bei Johnson-Sieg auf Platz 18

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat auf der Europa-Tour in Saudi-Arabien beim Erfolg von US-Masterssieger Dustin Johnson Platz 18 belegt.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat auf der Europa-Tour in Saudi-Arabien beim Erfolg von US-Masterssieger Dustin Johnson Platz 18 belegt. Der zweimalige Major-Gewinner aus Mettmann vergab auf dem Par-70-Platz in King Abdullah Economic City auf der Schlussrunde mit Bogeys an der 16 und 18 eine Top-10-Platzierung, er erhielt dafür noch eine Prämie von 35.700 Euro.