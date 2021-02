Ligue 1: Paris Saint-Germain schuldet Spielern 20 Millionen Euro

Paris Saint-Germain absolvierte in der vergangenen Saison die beste Spielzeit der Vereinsgeschichte. Ex-Trainer Thomas Tuchel führte PSG in das Finale der Champions League, zum französischen Meister und zudem zum Pokal-, Ligapokal- und Superpokalsieger.

PSG-Verantwortliche könnten Entlohnung in die Länge ziehen

"Normalerweise werden sie am Ende der Saison bezahlt, manchmal in zwei Raten. In diesem Fall hätten sie im September/Oktober nach dem Final Eight bezahlt werden müssen", zitiert die Zeitung eine spielernahe Quelle.