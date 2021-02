WM-Generalprobe geglückt: Deutsche Snowboarderinnen überragend

Die Generalprobe ist geglückt: Die deutschen Snowboarderinnen haben drei Wochen vor den WM-Rennen im slowenischen Rogla ihre Ausnahmestellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Weltcup im russischen Bannoye belegten Ramona Hofmeister (Bischofswiesen), Cheyenne Loch (Schliersee) und Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) im Parallel-Riesenslalom die Plätze eins, zwei und vier. Im Parallel-Slalom am Sonntag musste sich Loch nur Weltmeisterin Julie Zogg (Schweiz) geschlagen geben.

"Es ist so verrückt, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Ich bin einfach glücklich, auf dem Podium zu stehen und es mit einer Teamkollegin zu teilen", sagte Hofmeister nach ihrem Erfolg am Samstag. Die Olympiadritte von 2018 hatte auf dem Weg zu ihrem zwölften Weltcupsieg und dem zweiten in diesem Winter zunächst Jörg ausgeschaltet, im Finale verhinderte sie dann mit einem klaren Vorsprung von 0,54 Sekunden den ersten Weltcupsieg von Loch.