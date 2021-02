FC Bayern, Flick als Bundestrainer? Bruchhagen wird im CHECK24 Doppelpass deutlich

Die ausführlichen Highlights des Münchner Halbfinals der Klub-WM gibt es am Dienstag um 22.45 Uhr im TV auf SPORT1, die Kurzfassung zuvor als Video auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Babbel: "Darf keine Namen nennen"

"Dass ich als DFB intern über Hansi Flick nachdenken muss, ist ja klar", kommentierte Markus Babbel am Sonntag im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 die Thematik, gab Rummenigge aber auch recht: "In der heutigen Zeit darf ich da aber doch keine Namen nennen."

"An Rummenigges Antwort und Kritik ist schon was dran. Oliver Bierhoff ist lange genug beim DFB. Und die Bayern mögen natürlich nicht, dass man an der Person Flick bohrt. Bei den Bayern ist das Muster so: Wir wissen, dass es so ist – aber wir wollen es nicht von dir hören", sagte Reif.