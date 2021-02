SC Freiburg, Nils Petersen im CHECK24 Doppelpass über Christian Streich

Für immer Freiburg? So sieht Petersens Karriereplan aus

Spätestens nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund wird in Freiburg so mancher von der Europa League träumen.

Für Nils Petersen könnte eine Tour durch Europa ein weiteres Highlight im Herbst seiner Karriere darstellen. Fast sechs Jahre ist der Torjäger nun schon im Breisgau, an ein Karriereende denkt er derzeit aber noch nicht - genau wie an eine neue Herausforderung.

"Wenn es so läuft wie bisher, dann geht es noch lange. Ich möchte Freiburg treu bleiben, hier habe ich meine schönste Zeit erlebt. Aktuell kann ich mir nichts anderes vorstellen", sagte der 32-Jährige im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 .

Petersen zu Streich: "Das neue Stadion nimmt er noch mit"

Petersen ist sich sicher, dass Streich auch in der kommenden Spielzeit noch auf der Trainerbank des SC sitzen wird.

"Ich hatte auch schon mal Momente, in denen ich mich gefragt habe: Hört er jetzt auf? Aber das neue Stadion nimmt er in der nächsten Saison auf jeden Fall noch mit", sagte der Stürmer und schwärmte von seinem Trainer: "Fachlich, taktisch bringt er wirklich alles mit. Er hat eine enorme Reichweite, kann sich super verkaufen, die Pressekonferenzen in Freiburg gehen länger als bei Bayern oder Dortmund."