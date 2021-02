Borussia Dortmund, Markus Babbel und Heribert Bruchhagen im CHECK24 Doppelpass

Doch was ist das Problem beim BVB, das auch nach dem Trainerwechsel nicht in den Griff zu bekommen ist?

Bruchhagen glaubt, dass auch Lucien Favre daran Schuld trägt: "Die Berechenbarkeit des Dortmunder Spiels hat ihre Ursache in den Trainingsformen und auch in dem, was sich Favre darunter vorgestellt hatte. Ich würde Favre nicht selig sprechen. Er hat an der jetzigen Entwicklung auch seinen Beitrag geleistet."