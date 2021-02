Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool schwärmt von Pep Guardiola

Xherdan Shaqiri und der FC Liverpool treffen am Sonntag in der Premier League auf Manchester City ( 17.30 Uhr: FC Liverpool - Manchester City im LIVETICKER ).

Shaqiri: "Bin kein schlechter Kerl"

Shaqiri sprach auch über seine eigene Rolle. In der laufenden Liga-Saison hat er immerhin bereits acht Partien absolviert. Zuletzt stand der 29-Jährige mehrmals in der Startelf.

"Wenn jemand verletzt ist oder ausfällt und man die Chance bekommt, den Unterschied zu machen, weiß ich, was ich tun kann und was ich dem Team bringen kann", sagte Shaqiri. Die Mannschaft kenne seine Qualitäten ( Ergebnisse und Spielplan der Premier League ).

Shaqiri schwärmt von Guardiola

"In seiner Arbeit auf dem Platz ist Guardiola einer der besten Trainer der Welt. Ich habe es genossen, unter ihm zu spielen und zu trainieren, denn er hat eine wirklich verrückte und besondere Denkweise", sagte Shaqiri. Nicht viele Trainer seien so besonders.

"Er weiß genau, was das Team braucht. Er will ins Detail gehen. Das ist der Grund, warum er im Fußball so erfolgreich ist", fügte er an: "Auch während des Spiels weiß er, was er sofort ändern muss, damit die Mannschaft besser wird."