Bielefeld will Spielabsage gegen Bremen vermeiden

Aufsteiger Arminia Bielefeld will versuchen, trotz der heftigen Schneefälle in Ostwestfalen die Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen stattfinden zu lassen. "Arminia-Mitarbeiter werden in den nächsten Stunden den Rasen vom Schnee befreien", teilte die Arminia am Sonntagvormittag mit.