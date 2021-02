Kombinierer Geiger erneut mit Siegchance in Klingenthal

Vinzenz Geiger schielt auf seinen zweiten Sieg in Serie © AFP/SID/GEORG HOCHMUTH

Kombinierer Vinzenz Geiger hat gute Chancen auf seinen zweiten Sieg binnen 24 Stunden. Beim Heim-Weltcup in Klingenthal liegt der 23 Jahre alte Oberstdorfer nach einem Sprung auf 138,5 m mit 23 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Lukas Greiderer (148,5) auf dem fünften Platz. Im ersten Rennen am Samstag hatte Geiger einen deutschen Dreifachsieg vor Fabian Rießle und Eric Frenzel angeführt.

Im letzten Wettkampf vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) geht der sprungstarke Manuel Faißt (Baiersbronn) als bester Deutscher von Platz drei (+0:12 Minuten) in den 10-km-Langlauf ab 11.30 Uhr. Geigers stärkster Rivale dürfte in Abwesenheit von Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber der Japaner Akito Watabe sein, der auf Platz vier (+0:19) liegt.