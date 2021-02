Nadal über Rückenprobleme: "Denke nicht daran, nicht zu spielen"

Wegen Problemen im unteren Rückenbereich hatte der 34-Jährige in dieser Woche den ATP Cup für Spanien ausgelassen. Nadals Erstrundenmatch bei den Australian Open, die der 20-malige Major-Sieger bislang nur einmal (2009) gewinnen konnte, steht am Dienstag gegen den Serben Laslo Djere auf dem Programm.

Sein bislang letztes offizielles Match hatte Nadal im November im Halbfinale der ATP-Finals in London gegen den Russen Daniil Medwedew bestritten. In der vergangenen Woche besiegte er bei einem Showkampf in Adelaide Österreichs US-Open-Champion Dominic Thiem. Bei den Australian Open will Nadal mit einem weiteren Triumph und dann 21 Siegen alleiniger Grand-Slam-Rekordgewinner werden. Bislang teilt er sich diesen Titel mit dem Schweizer Roger Federer, der in Melbourne fehlt.