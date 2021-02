Kevin Großkreutz verliert bei Schlag den Star gegen Pascal Hens

Kevin Großkreutz und Pascal Hens treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Der Ex-Fußballer erwischt den besseren Start, doch dann dreht Hens auf.

Am Samstagabend kam es bei Schlag den Star auf ProSieben zum Duell zweier langjähriger Sport-Stars.

Und Marvin Wibbeke von rp-online meinte in Anlehnung an die Bundesliga-Pleite des BVB beim SC Freiburg, Großkreutz sei "bester Dortmunder heute".

Hens schlägt Großkreutz

Nachdem Großkreutz das erste Spiel "Rückwärtslaufen" für sich entschieden hatte, bei dem sich Hens an der Hand verletzte, schlug "Pommes" mit zwei siegreichen Spielen nacheinander zurück.

Großkreutz folgt auf Lehmann und Basler

Großkreutz war nicht der erste Fußballer, der in der Kultsendung auf ProSieben antritt.

So nahmen in der Vergangenheit bereits unter anderem Jens Lehmann, Christoph Kramer, Mario Basler und Tim Wiese an der Spielshow teil.