Boris Becker glaubt an Alexander Zverev: "Da geht was in diesem Jahr"

Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker traut Alexander Zverev bei den Australian Open eine Menge zu. "Australien war immer ein gutes Pflaster für ihn. Da geht was in diesem Jahr", sagte der 53-Jährige kurz vor dem Beginn des Grand-Slam-Turniers der Bild am Sonntag .

Becker: "Kerber hat es schwieriger"

"Sie hat es schwieriger", sagte der dreimalige Wimbledonsieger: "Ich ziehe meinen Hut, dass sie die zweiwöchige harte Quarantäne mental so gut überstanden hat", so Becker: "Angie hat schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Dass sie die besonderen Umstände 2021 deshalb in Kauf nimmt und das alles so durchzieht, war so nicht zu erwarten." Kerber hatte wegen eines Coronafalls auf ihrem Flug nach Australien 14 Tage in Isolation verbringen müssen.