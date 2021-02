Eigenrauch entsetzt über Entwicklung im Profifußball

Der langjährige Schalker Bundesliga-Spieler Yves Eigenrauch hat knallhart mit dem heutigen Profifußball abgerechnet. "Mir fehlen zur Entwicklung des Fußballs die Worte", sagte der einstige Abwehrspieler dem Nachrichtenportal t-online. Es gebe "überhaupt keinen fairen Umgang miteinander. Das ist ähnlich wie in der Wirtschaft, wo die Produktqualität oftmals in keiner Relation zum Preis steht", meinte Eigenrauch.

Eigenrauch weiter: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Personen, die diesen Slogan ausgewählt haben, überhaupt nicht wissen, was das in Gänze bedeutet. Denen fehlt es ganz elementar an Empathie. Nach spätestens vier Wochen sollte man verstehen, wie besonders dieser Verein ist."