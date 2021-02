Premier League: Manchester United verspielt Sieg gegen FC Everton

Manchester United verspielt tief in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg gegen den FC Everton. Dominic Calvert-Lewin schlägt in den Schluss-Sekunden zu.

Vier Tage nach der 9:0-Gala gegen den FC Southampton kamen die Red Devils gegen den vom früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten FC Everton über ein 3:3 (2:0) nicht hinaus. Die Toffees glichen in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Dominic Calvert-Lewin aus.

Edinson Cavani (24.) und Top-Star Bruno Fernandes (45.) hatten die Red Devils am 63. Jahrestag des Flugzeugunglücks der damaligen United-Mannschaft in München klar in Führung gebracht.