Bundesliga heute: TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream, Ticker

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga auf dem Vormarsch. Mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim könnten die Hessen die Konkurrenz distanzieren.

Eintracht Frankfurt kann der Konkurrenz in der Bundesliga am 20. Spieltag ein Stück weit enteilen.

Denn sowohl Borussia Dortmund als auch Borussia Mönchengladbach haben ihre Spiele bereits am Samstag verloren. Noch sind beide Teams in unmittelbarer Schlagdistanz zu Platz fünf, den die Eintracht inne hat. Mit einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag könnte Frankfurt die Plätze sechs und sieben auf aber vier Punkte distanzieren.