DEL live: Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther bei SPORT1

Die Schwenninger Wild Wings und die Augsburger Panther kämpfen in der DEL um wichtige Punkte. Es ist ein Duell zweier Tabellennachbarn.

Eishockey LIVE auf SPORT1 : Augsburg will mit Schwenningen gleichziehen!

Die Schwenninger Wild Wings und die Augsburger Panther trennen in der Gruppe Süd der PENNY DEL momentan nur drei Punkte.

Durch den gestrigen 4:3-Sieg in der Overtime gegen Mannheim sind die Augsburger zuletzt näher an den Tabellenfünften aus Schwenningen herangerückt. Die Wild Wings verloren parallel gegen München knapp mit 3:4. Nun steht das direkte Duell der beiden Tabellennachbarn an.