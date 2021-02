1. FC Köln macht Jubel von Marcus Thuram nach - Christoph Kramer enttäuscht

Der 1. FC Köln hat sich nach dem gewonnenen Derby in Gladbach für den Eckfahnen-Jubel von Markus Thuram revanchiert. Dieses Mal schwenkten die Geißböcke die FC-Fahne.

Nun drehte der FC den Spieß um. Nach dem überraschenden 2:1-Sieg im Borussia-Park versammelten sich die Kölner Spieler an der Eckfahne und machten den "Thuram-Jubel" nach - mit dem Trikot von Doppelpacker Elvis Rexhbecaj.

Am 3.10.2020 funktionierte Marcus Thuram die Kölner Eckfahne um

"Es tut natürlich weh, wenn die Kölner in unserem Stadion mit der Eckfahne jubeln", sagte Christoph Kramer bei Sky . "So ist Fußball, wir haben es bei ihnen auch gemacht."

Köln schafft Abstand auf Platz 16

Dabei war vor dem Derby die Stimmung noch im Keller - was nicht nur an der Pokalpleite in Regensburg unter der Woche lag: Ein Video aus dem Mannschaftsbus des 1. FC Köln sorgte für mächtig Wirbel.