Schalke 04: Darum spielte Neuzugang Shkodran Mustafi ohne Training

Kein einziges Training und trotzdem in der Startelf – nicht wenige wunderten sich, dass Christian Gross im Heimspiel gegen RB Leipzig (0:3) gleich Shkodran Mustafi von Beginn an brachte und dafür Abwehr-Juwel Malick Thiaw rausnahm.

Die 28 Jahre alte Arsenal-Leihgabe musste nach seinem Wechsel am Montag aus England in den Pott zunächst für fünf Tage in Quarantäne. Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen gab erst am Samstagmorgen nach einem weiteren negativen Corona-Test grünes Licht für einen Einsatz!