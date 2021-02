BBL: Crailsheim mit Pflichtsieg beim Schlusslicht

Die Hakro Merlins Crailsheim bleiben dem Spitzenreiter in der Basketball Bundesliga (BBL) auf den Fersen.

Die Hakro Merlins Crailsheim bleiben dem Spitzenreiter in der Basketball Bundesliga (BBL) auf den Fersen. Sechs Tage nach dem Sieg bei Bayern München hatte das Überraschungsteam beim 101:82 (61:30) bei Tabellenschlusslicht JobStairs Giessen 46ers keine Mühe. Mit jetzt 28:4 Punkten sind die Merlins als Zweiter weiter dicht an den MHP Riesen Ludwigsburg (28:2) dran.

Beim vierten Sieg in Serie kamen Nimrod Hilliard und Bogdan Radosavljevic als Topwerfer der Crailsheimer, die den FC Bayern am vergangenen Wochenende in München geschlagen hatten (105:103 n.V.), auf jeweils 14 Punkte. Topscorer der Gießener (4:28) war Diante Garrett (17 Punkte). Der Tabellenvorletzte Rasta Vechta (6:26) unterlag den Fraport Skyliners Frankfurt mit 72:96 (32:48).