MotoGP: Boxengebäude in Termas de Rio Hondo abgebrannt

Schlechte Nachrichten in der MotoGP: Die Rennstrecke in Termas de Rio Hondo ist abgebrannt. Für das WM-Rennen in Argentinien könnte es nun Probleme geben.

Das Boxengebäude an der Rennstrecke in Termas de Rio Hondo/Argentinien ist in der Nacht zum Samstag einem Großfeuer zum Opfer gefallen. Menschen kamen am Kurs, auf dem die Motorrad-WM seit 2014 unterwegs ist, nicht zu Schaden.