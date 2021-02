FC-Bayern: Uli Hoeneß über Flughafen-Ärger, DFB-Team und Thomas Müller

Hoeneß über DFB-Team: "Würde nie auf Müller verzichten"

Apropos Nationalmannschaft - auch beim Thema Thomas Müller wird Hoeneß deutlich: "Ich kann dem Jogi Löw nur raten, sich den Namen Thomas Müller in seinem Notizbuch rot anzustreichen. In so einem Turnier braucht man Leute mit guter Laune. Bei so einer Situation, die wir im Moment haben, würde ich auf den Thomas nie verzichten."