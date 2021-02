Sieg und Niederlage gegen Belgien: Hockey-Frauen starten ins Olympia-Jahr

Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einer Niederlage und einem Sieg in das Olympia-Jahr gestartet. Im ersten Länderspiel am Freitag verlor die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger gegen Belgien mit 1:4 (0:3), den zweiten Vergleich am Samstag ebenfalls in Mannheim gewann Deutschland dann mit 2:1 (1:1).