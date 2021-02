Club siegt durch Eigentor nach vier Pleiten in Folge

Nach zuletzt vier Pleiten in Folge hat der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg gefeiert.

Nach zuletzt vier Pleiten in Folge hat der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg gefeiert. Der Club holte durch das 2:1 (0:0) im Kellerduell bei Darmstadt 98 drei wichtige Zähler, nachdem Fabian Holland (90., Handelfmeter) zunächst den späten Ausgleich für die Hausherren markiert hatte. Aber ein kurioses Eigentor von Nicolai Rapp (90.+2) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Franken.

Dem Strafstoß vorausgegangen war ein angebliches Handspiel von Oliver Sorg, der dafür die Rote Karte sah. Die Franken zogen durch den Sieg mit 23 Punkten an den Lilien (22) in der Tabelle vorbei. Der sechs Minuten zuvor eingewechselte Fabian Schleusener (76.) hatte zur Führung für den FCN getroffen.

Die Umsetzung am Böllenfalltor war allerdings über weite Strecken mäßig. Beide Teams hatten Probleme, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und die Abwehr des Gegners mit Pässen in die Tiefe zu überraschen. Die Ex-Bundesligisten lieferten sich ein wenig ansehnliches Duell. Erst Schleuseners Abstaubertreffer beendete die Torflaute in der Partie.