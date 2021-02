Hannover feiert Derbysieg in Braunschweig

Hannover 96 behält durch den ersten Derbysieg in Braunschweig seit fast 23 Jahren die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga in Sichtweite.

Hannover 96 behält durch den ersten Derbysieg in Braunschweig seit fast 23 Jahren die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga in Sichtweite. Das Team von Trainer Kenan Kocak besiegte die Eintracht im 176. Niedersachsenderby nach Rückstand 2:1 (2:1) und hat vorerst vier Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

Winterzugang Dong-Won Ji (17.) schlenzte die weiter arg abstiegsbedrohten Braunschweiger in Führung. Per Doppelschlag drehten Valmir Sulejmani (34.) und Marvin Ducksch (36.) die Partie. Der letzte Erfolg beim Lokalrivalen war Hannover im Mai 1998 in der Regionalliga gelungen.