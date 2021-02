Langläuferin Krehl sprintet erstmals in die Top 10

Sofie Krehl ist erstmals in ihrer Karriere in die Top 10 gesprintet und hat sich nachdrücklich für die WM in ihrer Heimat Oberstdorf empfohlen.

Skilangläuferin Sofie Krehl ist erstmals in ihrer Karriere in die Top 10 gesprintet und hat sich nachdrücklich für die WM in ihrer Heimat Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) empfohlen. Beim Freistilsprint im schwedischen Ulricehamn schied die 25-Jährige erst im Halbfinale aus und wurde in der Endabrechnung Achte.