Super Bowl LV, Buccaneers - Chiefs, Brady - Mahomes live im TV, Stream, Ticker

Brad Pitt (r.) feuert beim Super Bowl LV zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs die Chiefs an. Welcher Promi hält zu welchem Team? SPORT1 zeigt die VIP-Fans zum Super Bowl © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

Was die Fan-Treue angeht, sind sich die Bayern einig. Auch Bayern-Legende Lothar Matthäus ist Chiefs-Fan... © Getty Images

... und zeigte das einst mit einem besonderen Post seines Kleiderschranks, in dem diverse Fanartikel der Chiefs hängen. Da ist jemand vorbereitet © twitter/LMattheus10

Als hätte er es geahnt: Rapper Tech N9ne veröffentlichte 2019 ein Lied mit dem Titel "Red Kingdom" und zählte dabei einige Chiefs-Spieler auf. Damals schafften es die Chiefs nicht in den Super Bowl - dieses Jahr winkt der Titel dagegen schon zum zweiten Mal © instagram/therealtechn9ne

Sängerin Melissa Etheridge hält ebenfalls zum Team von Mega-Star Patrick Mahomes. Immer wieder postet sie Bilder mit Fan-Utensilien wie Mützen, Caps und Co. © instgram/ melissa_etheridge

Weitere weibliche Unterstützung gibt es von Schauspielerin Heidi Gardner, die sogar in Kansas City aufgewachsen ist und ihren Heimatverein unterstützt © Getty Images

In diese Schauspieler-Garde kann sich auch Jason Sudeikis ("Wir sind die Millers", "Kill the Boss") einreihen. Der 44-Jährige feuert ebenfalls die Chiefs an © Getty Images