Schottland: David Martinalde vom Drogendealer zum Erfolgstrainer in der Premier League

Erst zwei Monate ist David Martindale Cheftrainer beim Livingston FC in Schottland im Amt - und schon zieht der außergewöhnliche Mensch die Fußballwelt auf der Insel in seinen Bann.

Sechseinhalb Jahre Haft für Drogenhandel

"Ich werde immer dankbar sein, dass meine Frau Martha an meiner Seite geblieben ist. Sie hat mich immer besucht. Als ich rauskam, durfte ich nicht einmal das Haus ihrer Schwester betreten, heute arbeiten sie als Sicherheitskräfte im Verein mit", sagt er bei The Athletic .

Livingston gibt Martindale Chance als Hausmeister

Körperliche Fitness essentiell

Tödliches Pressing und schnell nach vorn

Bisher geht das Konzept auf. Livingston träumt aktuell in den Top Fünf in Schottland von Europa. Als der Cheftrainer nach einem schlechten Start ging, wurde Martindale Interimstrainer in der Tony Macaroni Arena - das Stadion heißt wirklich so -, seit letzter Woche ist er auch offiziell der Chef.