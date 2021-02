Bundesliga: SC Freiburg - BVB 2:1 - Hitz patzt, Moukoko trifft

Für Freiburg war es der erste Sieg gegen den BVB in den vergangenen 20 Duellen.

Doppelschlag nach der Pause

Wooyeong Jeong brachte die Freiburger in der 49. Minute mit einem Distanzschuss in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Jonathan Schmid.

Dem eingewechselten Youssoufa Moukoko gelang in der 76. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2.

Hummels: "Sehr viel besser geworden"

Mats Hummels, der Ende 2020 noch unter Trainer Lucien Favre scharfe interne Kritik geübt hatte, äußerte sich diesmal versöhnlicher. "Kämpferisch haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir investieren viel mehr als in den vergangenen Wochen. Es tut weh, denn es ist doch nicht so, dass der Gegner besser war", sagte Dortmunds Abwehrchef bei Sky und sprach sich für Trainer Edin Terzic aus: "Seitdem Edin als Cheftrainer arbeitet, sind sehr viele Dinge sehr viel besser geworden – nur die Ergebnisse stimmen leider nicht."

Auch Emre Can haderte: "Wir verlieren immer ähnlich. Es war kein schlechtes Spiel von uns, wir haben wenig zugelassen. Bei uns geht der Ball an die Latte, bei denen geht er rein", sagte Can und unterstrich die brenzlige Situation: "Der Umschwung muss ganz schnell kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit dem BVB nächste Saison nicht international zu spielen."