Bundesliga: Schalke 04 auch gegen RB Leipzig ohne Huntelaar

Huntelaar: Erst 10 Minuten für Schalke

Der nächste Huntelaar-Dämpfer für Schalke. Als "Vollstrecker" (Gross) und Hoffnungsträger war der Holländer von Ajax Amsterdam in den Pott zurückgekehrt. In vier Spielen kam der 37-Jährige aber nur zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz gegen Bremen.

"Mich hat überrascht, dass Huntelaar nicht im Kader ist, weil er wieder Wadenprobleme hat", hatte sich SPORT1-Experte Stefan Effenberg bereits beim Pokalspiel in Wolfsburg gewundert - und Zweifel an der Verpflichtung des Niederländers geäußert: "Ich hatte das auch des Öfteren mal, das bekommt man nicht in einer Woche weg. Das ist eine langwierige Verletzung. Da wird man sich irgendwann fragen müssen, ob das wirklich ein richtiger Einkauf war, in der aktuellen Situation."