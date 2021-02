Geiger vor Rießle und Frenzel: Kombinierer mit Dreifachsieg in Klingenthal

Die deutschen Kombinierer haben in Abwesenheit von Norwegens Dominator Jarl Magnus Riiber gnadenlos zugeschlagen und angeführt von Vinzenz Geiger bei der WM-Generalprobe in Klingenthal den ersten Dreifachsieg seit vier Jahren gefeiert.

Gut zwei Wochen vor Beginn der WM in Geigers und Rydzeks Heimat Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) zeigten sich die deutschen Asse gerüstet für die Duelle mit dem siebenmaligen Saisonsieger Riiber, der sich nach dem Gewinn des Triples in Seefeld bereits in Lillehammer auf die Weltmeisterschaften vorbereitet. Der dritte Sieg im Gesamtweltcup in Folge ist dem Norweger kaum noch zu nehmen.