Sergio Ramos fehlt Real Madrid nach Knie-OP wohl wochenlang

Schock für Real Madrid! Die Königlichen müssen in den kommenden Wochen offenbar auf Anführer Sergio Ramos verzichten.

Laut spanischen Medien wird der Teamkollege von Nationalspieler Toni Kroos am Samstag am linken Knie operiert, Ramos habe in den vergangenen Wochen immer wieder Schmerzen gehabt.