Sechs unter den besten 14: Kombinierer mit Siegchance in Klingenthal

Terence Weber führt deutsche Starter in Klingenthal an © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die deutschen Kombinierer kämpfen bei der WM-Generalprobe in Klingenthal um den Sieg. Angeführt von Terence Weber (Geyer) auf Platz zwei liegen beim ersten Wettkampf des Heimspiels im Vogtland in Abwesenheit von Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber gleich sechs DSV-Starter nach dem Springen unter den besten 14.

Der siebenmalige Saisonsieger Riiber, dem der dritte Gewinn des Gesamtweltcups in Serie nur noch rechnerisch zu nehmen ist, verzichtete nach dem kräftezehrenden Nordic Combined Triple in Seefeld in der Vorwoche auf den Start in Klingenthal und startete im heimischen Lillehammer in die unmittelbare WM-Vorbereitung.