NHL: Greiss verliert erneut mit Detroit

Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die achte Niederlage in Serie kassiert.

Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die achte Niederlage in Serie kassiert. Detroit verlor beim Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning 1:3. Greiss wehrte 29 von 31 Schüssen ab, beim dritten Treffer der Gastgeber hatte Greiss in der Schlussphase des Spiels das Tor bereits verlassen.