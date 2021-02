WWE SmackDown: Reigns' Ultimatum an Edge geht nach hinten los

Das Hall-of-Fame-Mitglied ließ das bei Auftritten sowohl bei RAW am Montag als auch bei NXT am Mittwoch offen - was der dritte potenzielle Gegner nun nicht mehr hinnehmen wollte.

Roman Reigns fordert Entscheidung von Edge

Kevin Owens ist noch nicht fertig mit Reigns

Medienberichten zufolge ist Edge Stand jetzt bei WrestleMania im April tatsächlich als Gegner für Reigns eingeplant. Davor bieten noch die Veranstaltungen No Escape (Elimination Chamber) am 21. Februar und Fastlane am 21. März mögliche Gelegenheiten für ein weiteres Reigns-Owens-Duell.

Die weiteren Highlights:

- Hulk Hogan gab sich in einem kleinen Videosegment die Ehre, in dem er sich an sein zweites großes Titelmatch gegen Andre The Giant erinnerte, das 33 Jahre zuvor in der Show "The Main Event" 33 Millionen Zuschauer in den USA angelockt hatte. Der Hulkster schlug dabei die Brücke zur Gegenwart, indem er alle Champions vor Edge warnte, der in Hogans WWE-Spätphase kurz sein Partner war (Hulk Hogan: Eine Wrestling-Ikone mit diversen Schattenseiten).