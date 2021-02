DEL-Stürmer Parkes träumt: "Probetraining bei den Buffalo Bills"

Anzeige

Trevor Parkes, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Deutschen Eishockey Liga (DEL), würde gern in der Football-Profiliga NFL auflaufen.

Trevor Parkes, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Deutschen Eishockey Liga (DEL), würde liebend gern in der US-Football-Profiliga NFL auflaufen. "Ich scherze immer mit meinen Kumpels, dass ich eines Tages mal ein Probetraining bei den Buffalo Bills absolviere und es dann ins Team schaffe", sagte der Stürmer von Red Bull München, "von so etwas bin ich natürlich weit entfernt, aber träumen darf man ja."

Der Kanadier stammt aus Fort Erie, die Stadt liegt ganz in der Nähe von Buffalo im US-Bundesstaat New York. "Ich habe schon als kleines Kind Footballspiele der Buffalo Bills verfolgt, meinem Lieblingsteam in der NFL", so Parkes.

Der 29-Jährige sieht beim Football und Eishockey einige Gemeinsamkeiten. "Vor allem das Physische und das taktische Element gefallen mir gut", sagte der DEL-Profi. Nach Gehversuchen auf dem Rasen entschied er sich für das Eis. "Ich war auf Schlittschuhen einfach besser. Und ich glaube, dass ich für Football nicht groß und breit genug wäre." Dabei ist er 1,90 m groß und 100 kg schwer.