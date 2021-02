FC Bayern: Gründe für die neue Abwehrstärke

Bis vor kurzem kassierten die Bayern noch ungewöhnlich viele Gegentore. Seit dem Pokal-Aus in Kiel macht die Flick-Elf den Laden dicht - das war auch in Berlin zu sehen.

Mit Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry und Thomas Müller bot Trainer Hansi Flick gleich fünf offensive Spieler auf. Als Absicherung dahinter fungierte das Ein-Mann-Bollwerk Joshua Kimmich. Und in der Viererkette ersetzte Flick den zuletzt starken Jerome Boateng durch den zuletzt nicht ganz so starken Niklas Süle.

Dennoch blieben die Bayern beim 1:0-Sieg bei Hertha BSC zum dritten Mal in den letzten vier Bundesliga-Spielen ohne Gegentor. In den 16 Spielen davor war ihnen das nur zweimal gelungen. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Müller und Gnabry teilen sich Defensiv-Aufgaben

Zuerst war die Aufstellung gar nicht so offensiv, wie sie auf den ersten Blick den Anschein hatte. Denn die Bayern traten nicht im vermuteten 4-1-4-1-System auf, sondern eher in einer 4-1-2-3-Formation – mit Müller und Gnabry als erste Absicherung des Dreiersturms.

"Wir haben heute etwas anders gespielt, mit Kimmich, Gnabry, Müller", erklärte Müller die Defensiv-Taktik am DAZN -Mikrofon. "Einer von uns beiden, Serge oder ich, müssen diesen Job auch machen, auch wenn es ungewohnt war."

In der Anfangsphase sei den Bayern diese Umstellung durchaus anzumerken gewesen, wie Müller selbst gestand. Aber mit fortlaufender Spieldauer stellten sie sich gar nicht so schlecht an.