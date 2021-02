Basketball, EuroLeague: Bayern besiegt ALBA Berlin nach Overtime-Drama

Louis Olinde (ALBA Berlin) lieferte sich in der EuroLeague ein heißes Duell mit Jalen Reynolds vom FC Bayern München © Imago

Bayern Münchens Basketballer können doch noch gegen ALBA Berlin gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann in der EuroLeague das Rückspiel gegen den deutschen Meister nach einem Krimi mit 101:95 (87:87, 33:43) nach Verlängerung und festigte mit dem 15. Sieg Platz fünf in der Tabelle der Königsklasse. Die erste Partie hatte Alba 90:72 gewonnen, auch in der Bundesliga waren die Berliner im ersten Duell mit 85:72 erfolgreich.