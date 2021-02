Hertha BSC: Sami Khedira und Nemanja Radonjic feiern Debüt

Khedira: "Es war kurz, aber unheimlich gut"

Dass die Hertha nicht wenigstens einen Punkt im Olympiastadion behielt, lag an der mangelnden Nervenstärke ihrer Stürmer. Zunächst scheiterte Dodi Lukebakio an Manuel Neuer, in der 89. Minute versiebte Matheus Cunha die Riesenchance, als er alleine auf den Bayern-Keeper zulief und den Ball neben den Pfosten lupfte.

"Wir haben in der 3. Minute und kurz vor Schluss Riesenchancen gehabt", haderte Khedira. "Wir wussten um die Schwächen der Bayern. Das haben wir gut umgesetzt. Es hat am Ende die Kaltschnäuzigkeit gespielt. Aber wenn wir so arbeiten und spielen, werden wir in den nächsten Wochen definitiv die Punkte holen."