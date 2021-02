WWE: Butch Reed ist tot - Wrestling-Legende der Achtziger

"Hacksaw" Butch Reed ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Er war ein WWE-Weggefährte von Hulk Hogan und Co. - aber in anderen Ligen weit erfolgreicher.

Butch Reed bei Mid-South mit vielen Legenden im Ring

Reed - bürgerlich Bruce Franklin Reed - war ein herausragender College-Linebacker an der University of Central Missouri, ehe er 1978 eine erfolgreiche Wrestling-Karriere begann (Berichte, dass er vorher auch in der NFL für die Kansas City Chiefs spielte, stimmen so nicht, tatsächlich hatte er es dort nicht in den endgültigen Kader geschafft).