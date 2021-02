DFB: Oliver Bierhoff reagiert auf Kritik von Karl-Heinz Rummenigge

Rummenigge: Bierhoff "Löw gegenüber illoyal"

Rummenigges Kritik in den Interview ging noch weiter. "Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff", schimpfte Rummenigge (SERVICE: Alles zur Bundesliga).