Skispringen: Markus Eisenbichler mit starkem Prolog in Klingenthal

Markus Eisenbichler startet erfolgreich in das Weltcup-Wochenende von Klingenthal. Karl Geiger befindet sich dagegen weiter im Formtief.

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist stark in das Weltcup-Wochenende in Klingenthal gestartet.

Der 29-Jährige kam im Prolog mit 136,0 m auf Platz vier und sammelte damit Selbstvertrauen für den ersten von zwei Wettkämpfen am Samstag (Skispringen: 1. Springen in Klingenthal ab 14.30 Uhr im LIVETICKER). Souveräner Sieger am Freitag war Norwegens Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud, der bei kürzerem Anlauf die Bestweite von 141,0 m erzielte.