FIFA verlängert modifizierte Abstellungspflicht von Nationalspielern

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die im vergangenen Jahr modifizierte Abstellungspflicht von Nationalspielern bis Ende April verlängert. Das gab die FIFA nach einem Beschluss des Ratsausschusses am Freitag bekannt. Damit müssen die Vereine ihre Spieler für die März-Länderspiele nicht abstellen, wenn am Ort des Vereins oder am Ort des Länderspiels eine zwingende Quarantäne von fünf Tagen oder eine Reisebeschränkung zu einem dieser Orte besteht.