2. Bundesliga heute: Nürnberg, Bochum, Hannover LIVE im TV, Stream

In der 2. Bundesliga stehen am Samstag spannende Spiele an. Osnabrück empfängt Bochum, Darmstadt den 1. FC Nürnberg. Zudem steigt das Niedersachsen-Derby.

In der 2. Bundesliga steht der VfL Bochum nach dem 19. Spieltag auf einem Aufstiegsplatz. Der Tabellenzweite darf sich also berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga machen. Dieser gehörte der VfL zuletzt in der Saison 2009/2010 an.