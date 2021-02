Olympia: Weitreichende Einschränkungen für Teilnehmer in Tokio

Für die Teilnehmer an den Sommerspielen in Tokio stehen einem Bericht zufolge zahlreiche Einschränkungen bevor - egal, ob sie geimpft sind oder nicht.

Warnung vor exzessiven Siegesfeiern, kein Sightseeing - dafür womöglich Isolation außerhalb des Olympischen Dorfes: Für die Teilnehmer an den Sommerspielen in Tokio stehen einem Medienbericht zufolge zahlreiche Einschränkungen bevor - egal, ob sie geimpft sind oder nicht. Das berichtet der Branchendienst insidethegames.biz, der das sogenannte "Playbook" mit Handlungsanweisungen für die Olympia-Athleten vor der geplanten Veröffentlichung in der kommenden Woche einsehen konnte.