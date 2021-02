Handball, Bundesliga: Hendrik Pekeler verlängert beim THW Kiel

Hendrik Pekeler verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel. Er will mit Kiel weitere Titel holen.

Nationalspieler Hendrik Pekeler hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel um vier Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der Champions-League-Sieger in den sozialen Medien bekannt.

Mit Kiel gewann Pekeler bereits alle wichtigen Titel im Vereins-Handball, zuletzt gelang Ende Dezember der Triumph in der Champions League. Beim Final Four in Köln wurde der Europameister von 2016 als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.