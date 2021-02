Europa League: Hoffenheims Hinspiel gegen Molde nicht in Norwegen

Bundesligist TSG Hoffenheim wird das Hinspiel in der Europa League bei Molde FK aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in Norwegen austragen.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wird das Hinspiel in der Europa League bei Molde FK aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in Norwegen austragen. Das bestätigte der Klub am Freitag. "Im Moment laufen Verhandlungen für einen Ausweichplatz. Wir warten auf Nachrichten aus Norwegen, das sollte bis Montag geklärt sein", sagte TSG-Sprecher Holger Kliem mit Blick auf die am 18. Februar geplante Partie der Zwischenrunde.