Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln live im TV, Stream, Ticker

Der 1. FC Köln tritt zum Derby bei Borussia Mönchengladbach an. Bei dem Nachbarn läuft es seit einigen Jahren deutlich besser.

Mehr als einmal kurz Luft holen ist in dieser Saison nicht drin für den 1. FC Köln und Markus Gisdol. Und pünktlich zum Derby bei Borussia Mönchengladbach steht das Wasser natürlich mal wieder bis zum Hals, Tendenz: schnell steigend. "Diese Wellenbewegungen", sagt Trainer Gisdol, "machen mich kirre und verrückt."

Denn die Geißböcke schleppen sich geprügelt in das so wichtige Spiel am Samstagabend, nur drei Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Zweitligisten Regensburg.