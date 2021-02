Diskussion um Königsklassen-Partie bei RB Leipzig: Klopp hält Ausnahme für "vertretbar"

Jürgen Klopp vom FC Liverpool sähe in der Debatte um das Spiel bei RB Leipzig eine Ausnahme von der Einreisesperre als gerechtfertigt an.

"Ich glaube, mit allem, was wir hier tun, unser Bilanz an Fällen und unserer Disziplin, wäre es absolut vertretbar, eine Ausnahme zu machen", sagte er am Freitag. Die Reds dürfen wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes nicht zum Achtelfinal-Hinspiel am 16. Februar nach Leipzig reisen.